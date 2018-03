Ambulante diz que já vendeu 500 máscaras do 'V' no Rio

Na avenida Rio Branco, no centro do Rio, a poucos metros do cruzamento com a avenida Presidente Vargas, onde milhares de manifestantes já se concentram para o protesto desta quinta-feira, dezenas de ambulantes vendem a máscara que ficou famosa no rosto do personagem V, de `V de Vingança". A máscara é inspirada no rosto do soldado anarquista inglês Guy Fawkes. "É a máscara da vitória, meu povo querido", anunciava um dos ambulantes, que preferiu não se identificar.

O ambulante afirmou que já vendeu mais de 500 máscaras desde quarta-feira, 19, quando o preço era de R$ 20. Hoje ela está em "promoção" por R$ 10, e não adianta pechinchar: "É tabelado", afirmava o vendedor.

Em dias comuns, ele costuma vender outros produtos pelas ruas da cidade. "Vendo tudo, DVD, cerveja... quer dizer, DVD não, eu parei que dá cadeia", explicou o comerciante.