AMD abocanha 26% do mercado de servidores A AMD - Advanced Micro Devices, principal concorrente da Intel na área de processadores, divulgou um estudo feito pela Mercury Research que indica um aumento na participação da empresa no mercado de servidores, que atualmente é de 25,9%. O dado indica a participação no mercado de servidores com processadores x86 referente ao segundo trimestre de 2006. Para efeito de comparação, a empresa detinha apenas 16,2% deste mercado em igual período no ano passado. O crescimento aconteceu sobre a base de processadores da Intel. No segundo trimestre de 2005, a empresa dominava 82,2% do mercado, e agora conta com 72,9%. O bom desempenho da AMD neste mercado é atribuído ao desempenho dos processadores Opteron, o que valeu à AMD acordos com diversos fabricantes de servidores como a Dell, rompendo uma hegemonia histórica de chips da Intel, e com a IBM, que anunciou nesta semana o lançamento de servidores com chips da AMD.