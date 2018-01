AMD anuncia acordo inédito com Dell para equipar servidores A Dell terá uma linha de servidores equipada com os processadores Opteron Dual Core. O anúncio, feito hoje pela Dell e divulgado também pela AMD, quebra uma hegemonia histórica: até então a empresa norte-americana, que também fabrica desktops e notebooks, inclusive no Brasil, só usava chips da Intel. "Damos as boas vindas à Dell e aos seus clientes ao mundo dos chips AMD64", disse Marty Seyer, vice-presidente sênior da AMD. As duas empresas ainda não revelaram mais detalhes sobre os acordos comerciais, mas é sabido que a empresa sempre alegou que não havia demanda de clientes por chips da AMD, principal concorrente da Intel. Sabe-se apenas - segundo o informe de resultados financeiros da Dell, divulgado hoje - que até o final do ano a empresa terá modelos aceitando múltiplos processadores da AMD para tarefas de cálculo intensivo. Num certo sentido, a notícia também tem um grande valor simbólico, já que está aberto o caminho para que a Dell também adote processadores AMD para outras plataformas como micros de mesa e notebooks. A Dell é a última empresa entre os principais fabricantes de servidores a adotar a plataforma Opteron.