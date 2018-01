AMD anuncia corte nos preços de processadores A fabricante de processadores AMD anunciou a redução de preços para alguns de seus chips. O corte nos custos varia entre 26% e 57%, dependendo do modelo de processador. O corte no preço de tabela dos chips da empresa é mais um passo na guerra de mercado travada com a concorrente Intel, que, em resposta, também anunciou o corte nos preços de seus processadores. Os cortes nos preços dos processadores também devem influenciar os preços finais de computadores à venda no Brasil, embora não haja uma previsão de quando os preços devem cair no País.