AMD apóia projeto de capacitação em TI com Meninos do Morumbi A fabricante de processadores AMD anunciou nesta semana a inauguração de dois laboratórios de informática para programas de inclusão digital de jovens e crianças, em conjunto com a ONG Meninos do Morumbi. A organização não governamental que trabalha com crianças da Zona Sul de São Paulo tem um trabalho reconhecido envolvendo educação e formação técnica envolvendo tecnologia. O programa faz parte da iniciativa 50x15 da AMD, que visa oferecer acesso à internet e experiência de computação para 50% da população mundial até o ano de 2015. Dois laboratórios de informática da associação foram equipados com o dispositivos de acesso à internet e computadores equipados com chips da AMD (o modelo Personal Internet Communicator - PIC). "Estamos orgulhosos e entusiasmados em trabalhar com os Meninos do Morumbi nos laboratórios de informática. A ONG é um exemplo de inovação e sustentabilidade e buscamos parcerias como essa para aplicar soluções de tecnologia em benefício das crianças e da comunidade", afirma Dan Shine, diretor mundial da iniciativa 50x15 da AMD.