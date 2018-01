AMD cancela uma das linhas do Geode Com a atenção voltada para os anúncios de corte nos preços de seus componentes e a aquisição da ATI, AMD anunciou que irá descontinuar uma de suas linhas de processadores Geode, chips embarcados e de baixo consumo de energia. A notícia foi veiculada pela revista de negócios Forbes e sites de notícias, que indicaram que serão demitidos 75 profissionais envolvidos com o design de processadores. A empresa, no entanto, afirmou que irá realocar parte destes profissionais para um novo centro de desenvolvimento. Em um comunicado, a companhia afirmou ´estar comprometida´ com o mercado de sistemas embarcados e que irá manter o suporte aos fornecedores de sistemas que estão desenhando sistemas usando os chips da linha Geode, o que inclui a OLPC, ONG responsável pelo projeto do laptop de US$ 100. "Não haverá nenhuma ruptura em relação ao projeto do laptop de US$ 100. Estamos plenamente comprometidos com a organização OLPC e muitas outras iniciativas de inclusão digital envolvendo a área de sistemas embarcados", afirmou José Antonio Scodiero, vice-presidente de marketing e vendas da AMD para a América Latina. De acordo com o executivo, a empresa manterá as encomendas feitas com estes processadores e manterá o desenvolvimento de linhas de produtos ligada à plataforma Geode, garantindo a continuidade do projeto OLPC. Negociação Com o anúncio da aquisição da ATI, feito ontem, os papéis da empresa canadense subiram 19%, enquanto os da AMD caíram 5%. "A aquisição certamente colocará a AMD mais em pé de igualdade com a Intel", afirmou o analista Nathan Brookwood, da empresa de pesquisa Insight 64. A ATI também fornece componentes para telefones celulares e televisores de alta definição. A AMD pagará US$ 4,2 bilhões em dinheiro e o restante em ações. A aquisição, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da ATI e pelos reguladores americanos e canadenses, deve ser finalizada no fim do ano. O Morgan Stanley vai emprestar US$ 2,5 bilhões para a AMD. (Matéria alterada às 17h50, com a confirmação por parte da AMD de que serão mantidas as linhas de processadores que equiparão o laptop de US$ 100)