AMD fornecerá chips para a chinesa Founder Em mais um capítulo na briga com a Intel no mercado de processadores, a Advanced Micro Devices, também conhecida pela sigla AMD, fechou um acordo pela qual fornecerá chips para a chinesa Founder, segunda maior fabricante de Pcs do mundo. É uma segunda boa notícia para a AMD, desde que a empresa conseguiu começar a fornecer processadores para a Dell, até então usuária exclusiva de chips da concorrente Intel (e maior fabricante mundial de computadores). Os chips irão equipar uma linha de micros de mesa (desktops) com o processador AMD de 64 bits, embora planos futuros já considerem a venda de notebooks com chips da AMD. A empresa já fornece componentes para a também chinesa Lenovo , terceiro maior fabricante mundial de processadores, desde 2004.