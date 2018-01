AMD lança chip gráfico para realizar cálculos pesados

A Advanced Micro Devices lançou nesta quinta-feira, 8, um novo chip gráfico modificado para realizar volumes pesados de cálculos, tendo em mente potenciais clientes nos setores financeiro, de engenharia e ciências. O novo produto, chamado FireStream, serve para que a AMD responda a uma iniciativa semelhante da rival Nvidia, lançada há alguns meses, com o objetivo de encontrar usos mais amplos para os poderosos chips gráficos. "As pessoas desejam que a interação seja mais realista em seus jogos, de modo que boa parte das questões físicas subjacentes são na verdade bastante semelhantes ao que aconteceria no caso de uma simulação referente ao mundo real", disse Phil Helster, vice-presidente de tecnologia da AMD. "Trata-se de uma excelente oportunidade para explorar a vantagem de potência e desempenho, com relação ao preço, que uma unidade de processamento gráfico (GPU) oferece", afirmou. Os novos chips gráficos agora muitas vezes estão equipados com mais transistores e oferecem mais potência que o processador principal de uma máquina, ainda que seu design não os torne adequados à operação de software comum, como processadores de texto ou browsers para a web. Mas eles oferecem dezenas ou até centenas de unidades de processamento funcionando em paralelo, o que os torna especialmente apropriados ao cálculo de volumes pesados de números, como os encontrados em planilhas financeiras, levantamentos geológicos ou simulações climáticas. O mercado potencial pode atingir as centenas de milhões de dólares, de acordo com Hester, que também acredita que esse total possa crescer na medida em que as pessoas descubram novas maneiras de explorar o poder de processamento adicional. O FireStream é também o passo inicial de um grande projeto da AMD, chamado Fusion, que tem por objetivo combinar um processador gráfico e um processador central em uma mesma placa, até o começo de 2009, mudança que poderia resultar em laptops de desempenho superior. O FireStream se baseia no chip gráfico avançado que equipa os produtos Radeon, da ATI, a subsidiária de chips gráficos da AMD, e será vendido por US$ 2 mil, informou a empresa.