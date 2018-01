AMD lança sua primeira marca de computadores para empresas

A Advanced Micro Devices apresentou no domingo sua primeira marca de computadores dirigida a pequenas e médias empresas, com design e assistência de vendas de importantes clientes de seus chips, como a Dell. Os computadores de mesa AMD Business Class serão seguidos por notebooks, no segundo semestre. Os clientes da AMD que planejam vendê-los incluem a Acer, Dell, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard e Lenovo, disse Hal Speed, arquiteto de marketing da AMD. "Não é como no varejo", afirmou. "As pessoas estão comprando esses computadores para o trabalho, e realmente tentamos identificar os pontos (de tecnologia para computadores de mesa usados em empresas) que não estavam sendo observados." A nova linha de produtos da AMD é parte dos esforços da empresa para reconquistar sua vantagem competitiva diante da Intel depois de um 2007 desastroso. A empresa reportou seis trimestres consecutivos de prejuízos líquidos, enquanto a Intel reconquistou boa parte do mercado que perdeu para a AMD em 2005 e na primeira parte de 2006. A AMD está tentando aproveitar a posição favorável que conquistou com o sucesso de seus microprocessadores Opteron, que nos últimos anos avançaram diante dos produtos da Intel, uma empresa de maior porte, no mercado de servidores. "A AMD já conseguiu espaço no mercado de pessoas físicas, realizou avanços significativos nos computadores móveis e conquistou algum espaço no mercado de negócios", disse Dean McCarron, analista da In-Stat uma empresa de pesquisa de mercado. "Trata-se de um programa importante para eles." A AMD disse que o Business Class tem por público alvo inicial as empresas de pequeno e médio porte, mas que pode igualmente atender às necessidades dos maiores clientes empresariais. As máquinas de mesa usam processadores de núcleo triplo e quádruplo, o AMD Phenom X23 e AMD Phenom X4, além dos processadores de núcleo duplo AMD Athlon X2. Os fabricantes de computadores também podem escolher entre chipsets AMD 780V e chips gráficos opcionais ATI Radeon HO 3000, e a plataforma aceitará também chipsets e chips gráficos de outros fornecedores, como a Nvidia, rival da ATI.