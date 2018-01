AMD lançará chips com tecnologia ATI integrada em 2009 Quando a AMD comprou a canadense ATI, conhecida fabricante de chips gráficos para videogames e computadores, a indústria de tecnologia esperava o lançamento de novos produtos que trariam melhor desempenho. Agora isso é certo, após a empresa ter anunciado a conclusão do processo de fusão com a ATI e o cronograma de novos lançamentos, que prevê o lançamento de novos chips com tecnologia de processamento gráfico da ATI integrada para o ano 2009. Chamado de Fusion, o processador resultante terá melhor desempenho para a exibição de vídeos, animações e jogos de computador, podendo equipar tanto micros de mesa como notebooks, fornecendo melhor desempenho a custos menores para os usuários finais.