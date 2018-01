AMD planeja comprar SeaMicro por US$334 milhões A Advanced Micro Devices planeja comprar a SeaMicro, uma empresa novata no Vale do Silício, por 334 milhões de dólares, para ganhar presença no segmento de servidores de baixo consumo de energia, uma área de potencial crescimento porque os serviços na Internet estão crescendo e as empresas querem economizar nas contas de luz.