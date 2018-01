AMD pode comprar ATI, mas empresa nega Há rumores no mercado norte-americano de que a fabricante de processadores AMD, principal concorrente da Intel, poderia comprar a operação da ATI, que desenvolve e comercializa chips gráficos. A informação consta em uma matéria da revista Forbes, que indica que uma fusão entre as duas empresas seria interessante para a AMD, que forateleceria sua posição no mercado com novas linhas de produtos. Os chipsets gráficos da ATI, processadores especializados, dedicados a criar gráficos tridimensionais em games, equipam placas para usuários de games em Pcs e deverão equipar também videogames como o Nintendo Wii. Atualmente, componentes da ATI movem o coração de consoles como o GameCube e o Xbox 360. Não é a primeira vez que um rumor de compra cerca a ATI (cuja principal concorrente é a Nvidia): há cerca de duas semanas, o mesmo boato circulou no mercado, desta vez envolvendo a Intel. A assessoria de imprensa da ATI no Brasil, contudo, negou haver qualquer informação referente a uma fusão nos planos da empresa.