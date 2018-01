AMD quer recuperar fatia de mercado perdida em 2007

A AMD, segunda maior fabricante de microprocessadores do mundo, afirmou nesta terça-feira que espera a interrupção da queda em participação no mercado, que deve retornar para uma trajetória positiva até o final do ano. A AMD tem perdido espaço para a Intel no último semestre no mercado de US$ 40 bilhões de processadores de computador. Antes disso, a empresa havia registrado fortes ganhos em comparação à rival. "Em algum momento de 2007 você vai ver a retomada de uma participação de mercado robusta por nós. Você vai ver nossa recuperação com certeza", disse à Reuters o vice-presidente executivo e diretor de marketing e vendas da AMD, Henri Richard, na Computex, segunda maior feira de informática do mundo. A Intel controlava 80,2% do mercado global de microprocessadores no primeiro trimestre de 2007, 4,5 pontos percentuais a mais do que a fatia de 75,7% registrada nos últimos três meses de 2006, de acordo com a empresa de consultoria iSuppli. Já o market share da AMD caiu 4,6 pontos percentuais, para 11,1%, na mesma base de comparação, segundo a iSuppli. Com valor de mercado de cerca de US$ 7,9 bilhões , a AMD divulgou em abril um prejuízo líquido no primeiro trimestre de US$ 611 milhões, após ter exibido lucro de US$ 184,5 milhões no mesmo período do ano passado. Em competição agressiva com a gigante Intel, a AMD afirmou que planeja aumentar os investimentos e que está aberta a investimentos de private equity, mas nenhum nome específico foi divulgado. "Precisamos melhorar nosso balanço", disse Richard, acrescentando que a velocidade de processamento dos novos produtos às vezes não é tão importante quanto a confiabilidade e a facilidade de uso.