AMD tem prejuízo e prevê queda nas receitas

A fabricante de chips disse que sua receita no quarto trimestre teve aumento de 2 por cento em relação ao mesmo período um ano atrás, alcançando 1,69 bilhão de dólares.

Mas disse que a receita no trimestre que termina em março cairá 8 por cento em relação ao trimestre imediatamente anterior, com margem de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, algo entre 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de dólares.

Analistas em média previam receita do quarto trimestre de 1,716 bilhão de dólares e, no trimestre seguinte, 1,595 bilhão de dólares, de acordo com dados da Thomson Reuters I/B/E/S. O lucro por ação antes de itens extraordinários foi de 0,19 dólar, comparado com 0,14 dólar no mesmo período no ano passado.

A companhia teve prejuízo líquido de 24 centavos de dólar por ação no quarto trimestre.

A ação da AMD caía 2 por cento em negociações após o fechamento do pregão, depois de ter fechado com valorização de 0,15 por cento, em 6,53 dólares.