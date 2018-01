AMD vai expandir fábricas na Alemanha A Advanced Micro Devices - AMD, segunda maior fabricante mundial de processadores para computador, vai investir US$ 2,5 bilhões nos próximos três anos em suas fábricas na cidade de Dresden, na Alemanha. A empresa quer fortalecer sua capacidade de produção para poder competir com mais força na com a rival Intel em mercados como Pcs de mesa, notebooks, servidores, micros de mão e outros dispositivos móveis. Segundo análises de mercado, os processadores da AMD alcançaram uma fatia de 30% entre os processadores de classe ´x86´ (utilizados em PCs), crescendo sobre a porção da Intel, que sempre manteve a dominância deste mercado com 80%. Mostras destes avanços podem ser notadas em movimentos de mercado como o realizado pela Dell, que recentemente anunciou que irá utilizar chips da AMD, depois de um contrato de exclusividade histórico mantido com a Intel. A empresa também não deu sinais de que pretenda iniciar investimentos de fábricas em outros países, como constatou o editor do caderno Link, Otavio Dias, quando entrevistou Hector Ruiz, principal executivo da AMD, publicado hoje no jornal o Estado de S. Paulo.