AMD venderá chips Transmeta em PCs com Windows pré-pago A AMD, principal concorrente da Intel no mercado de processadores para PCs, fechou uma parceria com a norte-americana Transmeta, empresa conhecida por fabricar chips para PCs com baixo consumo de energia, o que torna seus componentes mais atraentes para micros móveis como notebooks. Pelos termos do acordo, a AMD venderá os chips Efficeon da Transmeta com a marca da AMD para os computadores do programa de PC pré-pago da Microsoft, o chamado FlexGo. Estas máquinas serão vendidas a consumidores em mercados emergentes, como no Brasil e no sudeste asiático. É que os PCs do programa, que funcionam de forma similar a um celular pré-pago, precisam de uma tecnologia de medição de tempo de uso, que a Transmeta já incorporou em seus chips. No passado, a empresa havia se posicionado como uma alternativa aos gigantes Intel e AMD, mas com designs de chips de baixo consumo, o que tornaria estes processadores idéias para notebooks, já que menos consumo significa mais autonomia de baterias em portáteis. A empresa chegou a fornecer processadores para notebooks da linha Vaio, da Sony, mas recentemente enfrentou dificuldades e chegou até a cogitar deixar o mercado de chips para PCs.