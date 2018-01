Ameaça de vírus mortal por celular causa pânico no Paquistão Operadoras de telefonia celular no Paquistão estão sendo inundadas por chamadas de clientes preocupados com uma mensagem que afirma que eles podem morrer se um vírus mortal for transmitido a seus aparelhos. O rumor foi tão eficiente que algumas mesquitas da maior cidade do país, Karachi, fizeram anúncios de que pessoas estavam morrendo e que a população deveria estar atenta à fúria divina. Em uma brincadeira que lembra o filme "The Ring" ("O Chamado"), no qual pessoas morrem uma semana após assistirem a um vídeo, os engraçadinhos alertam que um vírus mortal transmitido por celulares matou 20 pessoas. Há mais de 52 milhões de usuários de celulares entre os 160 milhões de habitantes do Paquistão. Farah Hussain, uma porta-voz da Warid Telecom, disse que os centros de atendimento a cliente da empresa têm sido inundados com clientes em pânico que pedem informações sobre o suposto vírus. As operadoras celulares tiveram de se juntar para divulgar em nota conjunta: "Esses rumores são completamente infundados. Eles não fazem qualquer sentido em termos tecnológicos."