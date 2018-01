Ameaças na web aumentam 540% em dois anos, diz estudo

Levantamento divulgado pela empresa de segurança Trend Micro indica que os perigos digitais na internet apresentaram crescimento de 540% entre janeiro de 2005 e janeiro de 2007. O estudo analisou respostas de 1,6 mil usuários finais em grandes empresas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, e comparou as respostas com análises similares feitas em todo o mundo a partir das estatísticas colhidas no TrendLabs, o centro da empresa que analisa vírus e outras ameaças digitais. Em escala mundial, os usuários finais estão mais conscientes de que os vírus, o spam e o spyware continuam sendo ameaças para a segurança. A conscientização do risco dos spywares cresceu consideravelmente no Japão, aumentando de 76% em 2005 para 93% em 2007. Embora quatro em cada dez entrevistados em todos os países tenham indicado que receberam mais spam nos últimos três meses, quando comparado ao estudo de 2005, os entrevistados nos Estados Unidos reportaram uma redução geral no percentual de spam que receberam -- 84% em 2005 em comparação a 72% em 2007.