América Latina investe mais em segurança da informação Dispostas a proteger suas redes contra ameaças digitais, as empresas da América Latina irão aumentar os investimentos em segurança na área de tecnologia. É o que afirma relatório da consultoria Frost & Sullivan, apontando que este mercado movimentou investimentos de US$ 35,5 milhões na região no ano passado - 40% dos quais concentrados no mercado brasileiro. Incluindo soluções antivírus, de proteção contra intrusos e outras ferramentas, a expectativa é de que este investimento cresça de forma significativa nos próximos anos, chegando a US$ 272 milhões em 2011. Segundo a consultoria, os investimentos acontecem também por conta de exigências regulatórias como as leis Sarbanes-Oxley e Basiléia II, que impactam empresas com ações na bolsa de valores dos EUA e do setor financeiro, que repassam a parceiros e fornecedores algumas exigências no trato de pedidos de produtos e cuidado com dados.