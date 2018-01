América Latina investirá US$ 1 bi em convergência Segundo uma análise da consultoria Pyramid Research, as operadoras de telecomunicações na América Latina vão investir aproximadamente US$ 1,07 bilhão neste ano para ampliar a oferta de serviços convergentes, aqueles que unificam vídeo a voz e dados. De acordo com um estudo da empresa, apesar das dificuldades, o setor de telecomunicações apresentou um crescimento significativo ao longo de 2006, fazendo com que o mercado de telefonia fixa atinja um faturamento de US$ 3,26 bilhões em 2007. Já as redes de acesso rápido apresentarão um crescimento bruto de 4% ao longo deste ano, recebendo atualizações técnicas por parte das operadoras para dar conta da demanda de serviços como telefonia IP e IPTV, que demandarão maior qualidade e velocidade na transmissão de dados para evitar gargalos nos fluxos de áudio e vídeo.