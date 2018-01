América Móvil batalha para conquistar mercado no Brasil A América Móvil, maior operadora de telefonia celular da América Latina, aposta no aumento da presença no Brasil para marcar a sua supremacia na região sobre a rival espanhola Telefónica. Controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, o terceiro homem mais rico do mundo, a América Móvil busca adquirir ativos brasileiros da Telecom Italia e superar a Telefónica para se tornar a maior operadora do Brasil, a principal economia da região. A América Móvil e a AT&T, gigante norte-americana de telefonia, anunciaram no domingo que apresentaram propostas para aquisição de parte da holding Olimpia, a principal acionista da Telecom Italia. A agência de classificação de risco Moody´s afirmou nesta terça-feira que a transação poderia custar cerca de US$ 5,3 bilhões no total: US$ 3,5 bilhões para a AT&T e US$ 1,8 bilhão para a América Móvil, que irá junto da Telmex, líder em telefonia fixa e Internet no México, na oferta pela Olimpia. No ano passado, a América Móvil --dona da operadora Claro-- tentou sem êxito comprar a TIM Participações, subsidiária brasileira da Telecom Italia. Analistas vêem a intenção da América Móvil de adquirir uma participação na Olimpia como outro tentativa de ficar com as operações de telefonia móvel da Telecom Italia no Brasil e também na Argentina. Liderança Com mais de 125 milhões de assinantes, a América Móvil está à frente da Telefónica em uma longa batalha para ser a principal operadora na região. Se conseguir ativos da Telecom Italia no Brasil, por meio da TIM Participações, a América Móvil teria uma ampla liderança sobre a Telefónica na América Latina. "Me parece um movimento estratégico", disse o analista Andrés Bezanilla, da corretora Valmex. Juntas, TIM Participações, segunda maior operadora do Brasil, e Claro dariam à América Móvil participação de cerca de 49% no mercado brasileiro de telefonia móvel e operações maiores que as da Telefónica, atual líder por meio da joint-venture que divide com a Portugal Telecom, a Vivo. "Com a primeira oferta da América Móvil para comprar a TIM Participações recentemente rechaçada pela Telecom Italia, cremos que comprar a Olimpia é a melhor oportunidade para a América Móvil", disse o analista Mauricio Fernandes, da corretora Merrill Lynch.