América Móvil planeja duplicar clientes de TV paga até 2013

A América Móvil, do magnata mexicano Carlos Slim, acumulou nos últimos dois anos 11 milhões de clientes de TV por assinatura em 16 dos 18 países nos quais opera na região, crescendo rapidamente num lucrativo mercado fora de seu negócio principal de telefonia móvel.

A companhia é a maior provedora de telefonia celular na região, com 255 milhões de clientes, seguida de longe pela espanhola Telefónica.

No Brasil, a América Móvil é dona da operadora móvel Claro. Além disso, a Telmex, sua controlada, é maior acionista no Brasil da empresa de telefonia Embratel e da operadora de TV paga Net.

A América Móvil está aproveitando a ainda baixa presença dos serviços de TV paga em alguns países latino-americanos. Brasil e Colômbia irão liderar o aumento no número de clientes deste segmento nos próximos anos, disse a fonte que pediu para não ser identificada.

"No fim do ano passado, a presença (da TV paga) no Brasil era de 17 por cento", disse a fonte, comparando o número com 40 por cento do Chile e 60 por cento da Argentina. Na Colômbia, esse índice é de apenas 26 por cento, afirmou.

Segundo projeções prévias da empresa, neste ano haverá um acréscimo de 3 milhões de clientes de TV paga.

A concorrência mais próxima da América Móvil no campo da TV por assinatura na região inclui a DirecTV, que conta com cerca de 6 milhões de clientes, a Telefónica e o Grupo Televisa.

O México, onde por razões de concorrência esse produto não foi permitido, e a Argentina são os países nos quais Slim não oferece a TV por assinatura.