América Móvil planeja investir US$35 bi na América Latina

A maior parte do financiamento que a companhia deve fazer em 2012 será avaliada de acordo com as oportunidades, disse ao IFR o vice-presidente financeiro da América Móvil, Carlos Garcia Moreno.

No Brasil, a companhia opera com a empresa de telefonia móvel Claro, com a Embratel e com a Net.

A América Móvil, gigante mexicano de telecomunicações, está planejando investimentos de 9 bilhões de dólares em 2012, e Garcia Moreno disse que montantes similares estão planejados a cada exercício nos próximos anos. Em 2011, a companhia investiu 9,7 bilhões de dólares, 50 por cento a mais do que no ano anterior.

Os planos totais de investimentos para os próximos quatro anos envolvem cerca de 35 bilhões de dólares.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esperamos que seja enorme o crescimento de serviços de dados fornecidos por redes sem fio. Então, precisamos construir infraestrutura de dados para nos preparar para esse crescimento", disse Moreno.

"Faremos grandes investimentos para integrar nossas redes fixas e móveis e estamos definindo plataformas para substituir todos os cabos de cobre por cabos de fibra óptica para que os dados possam ser transferidos a velocidades maiores", acrescentou.

O executivo espera que o trabalho seja concluído nos próximos quatro anos e acrescentou que a companhia tem caixa suficiente para financiar o investimento.

Como resultado, qualquer financiamento que a América Móvil venha a fazer neste ano será para aquisições ou refinanciamento. A empresa não tem um valor pré-determinado de dívida que está buscando assumir, disse Moreno.

Segundo ele, a América Móvil não fará mais aquisições na América Latina, onde a companhia já é a maior operadora celular, mas sempre busca oportunidades para aquisições em outras regiões.

"Há muitas coisas em oferta e estamos abertos a possibilidades", declarou Moreno.

Para ver o noticiário completo do IFR, acompanhe www.ifrmarkets.com.