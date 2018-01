América Móvil registra lucro acima do esperado A mexicana América Móvil, maior empresa de celular da América Latina, registrou um aumento maior que o esperado em seu lucro líquido do quarto trimestre de 2008 nesta quinta-feira, ajudada pelo crescimento no número de assinantes. A companhia, controlada pelo magnata Carlos Slim, informou que o lucro líquido do trimestre foi de 16,3 bilhões de pesos (1,179 bilhão de dólares). Uma pesquisa da Reuters junto a analistas previu que a América Móvil teria um lucro líquido de 11,05 bilhões de pesos. A empresa, dona da brasileira Claro, informou ter adicionado 10,1 milhões de assinantes entre outubro e dezembro, seu melhor trimestre da história em adição de novos clientes. As receitas subiram 11,6 por cento, para 94,4 bilhões de pesos, disse a empresa. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou 34,9 bilhões de pesos, com alta de 7,3 por cento sobre o mesmo período do ano anterior. (Reportagem de Noel Randewich e Tomas Sarmiento)