América Móvil registra queda de 2% no lucro do 3o trimestre A mexicana América Móvil, maior operadora de telefones celulares da América Latina, anunciou uma inesperada queda de 2 por cento em seu lucro de terceiro trimestre na quinta-feira. O desempenho da empresa foi abalado por maiores gastos, custos com depreciação e impostos. A América Móvil informou que o lucro líquido entre julho e setembro caiu para 11,1 bilhões de pesos (1,02 bilhão de dólares), contra 11,3 bilhões de pesos no mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a empresa conquistou 6,2 milhões de novos clientes. Segundo levantamento feito pela Reuters, analistas esperavam que o lucro líquido da empresa saltasse cerca de 28 por cento, para 14,579 bilhões de pesos. A América Móvil, controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, encerrou o trimestre com 143,4 milhões de assinantes de telefonia móvel na América Latina. O Brasil e o México foram os países que mais contribuíram, com 1,7 milhão e 1,4 milhão, respectivamente. No Brasil, a América Móvil controla a operadora Claro. A América Móvil informou que a receita cresceu 30 por cento, para 77,8 bilhões de pesos. Os custos saltaram 21 por cento, com incrementos em áreas como serviços e equipamentos e mais gastos comerciais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 44,6 por cento, totalizando 31,9 bilhões de pesos. (Por Chris Aspin)