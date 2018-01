América Móvil se diz atenta a novas aquisições A maior operadora de telefonia móvel da América Latina, a mexicana América Móvil, está alerta para novas aquisições, mas não tem pressa e aguarda encontrar ativos interessantes para se expandir, disse na terça-feira o diretor de Finanças da empresa, Carlos García-Moreno. Em teleconferência, o executivo disse que a empresa está confiante em operar no mercado do Panamá, um dos poucos da América Central em que a companhia não está presente, após um leilão de frequência de telefonia celular previsto para o ano que vem. "Hoje estamos olhando francamente para várias outras partes do mundo", disse García-Moreno. "Mas realmente não temos visto nada que seja percebido como particularmente atrativo." "Estaríamos interessados em fazer algo, mas não temos pressa", disse o executivo, acrescentando que a América Móvil, de propriedade do bilionário mexicano Carlos Slim e que no Brasil controla a Claro, é uma empresa "financeiramente disciplinada". A América Móvil, que tem 143 milhões de assinantes de telefonia celular em toda a América Latina, participou neste ano de uma fracassada tentativa de adquirir a controladora da Telecom Italia . A empresa italiana tem no Brasil um de seus principais mercados. (Por Tomás Sarmiento)