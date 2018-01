América Online Brasil começa a desativar serviços A AOL Brasil está começando a desativar seus serviços como divulgado anteriormente pela empresa. Pondo fim a uma operação de seis anos no país, a empresa passou a direcionar o tráfego para sua home-page para a página com orientações sobre como migrar a conta do usuário para o portal Terra. Usuários que optarem pelo provedor poderão manter os endereços de e-mail @aol.com até o dia 31 de julho. Vários serviços do portal continuam ativos, como o mecanismo de buscas e a página de notícias de esportes, que contava com atualização até as 15:38 desta tarde.