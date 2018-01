America Online lança portal na Índia e renova site nos EUA A divisão de internet da Time Warner, America Online, anunciou o lançamento de uma versão de seu portal na Índia, quinta-feira, incluindo seções dedicadas ao cinema indiano, ao críquete e à música internacional. Como parte dos planos de expansão mundial da empresa, o portal AOL.in oferecerá entretenimento e notícias adaptados aos padrões indianos, e disporá de recursos bastante semelhantes aos oferecidos pela America Online norte-americana, como acesso gratuito a e-mail, serviços de mensagens instantâneas e serviços para celulares. "A Índia é um dos mercados de mídia online que cresce mais rapidamente no mundo, e nosso portal indiano nos ajudará a concorrer em busca de usuários e anunciantes nessa importante região", afirmou Ron Grant, presidente e vice-presidente operacional da America Online, em comunicado antes do lançamento oficial, em Bangalore. O lançamento surge depois de uma reforma geral do modelo de negócios da America Online, na metade do ano passado, quando a empresa decidiu que passaria a fornecer gratuitamente boa parte de seus serviços, para estimular as vendas de publicidade online, as quais ela espera subam em ritmo semelhante ao do mercado mais amplo, este ano. Sublinhando a importância da Índia para essa expansão mundial, a America Online apontou Maneesh Dhir em janeiro para comandar suas operações internacionais. Mencionando um relatório da consultoria Kaufman Brothers, a America Online afirmou que a Índia dispunha de 45 milhões de usuários de internet, em meio a uma população de 1,1 bilhão de pessoas, no final de 2006. O relatório projeta que o uso da Internet no país pode dobrar, para 94 milhões de usuários, em 2008, e atingir os 147 milhões em 2010. A America Online também anunciou planos para testar uma nova versão de seu portal norte-americano, que permitiria aos usuários personalizar suas páginas, junto a 5% dos internautas norte-americanos que a visitam. No Brasil, a empresa investiu pesado na instalação de um portal local e no provimento de acesso, mas a empresa enfrentou sérios problemas com a queda de anunciantes e usuários, interrompendo as operações de sua filial no País no ano passado.