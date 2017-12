American Airlines diz que pouso foi por segurança Em nota, a American Airlines afirmou nesta segunda-feira, 3, que o pouso forçado em Manaus, determinado pela Aeronáutica, para o piloto do voo 904 que saiu neste domingo, 2, do Rio para Miami, nos Estados Unidos, foi necessário por "uma questão de segurança". A American Airlines afirmou ainda que "o voo foi reabastecido, seguiu para Miami e pousou hoje, três de fevereiro, às 6h32 (horário de Miami)". Não justificou, no entanto, que "questão de segurança" era essa.