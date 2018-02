Americana ganha pela 4ª vez na loteria e fatura US$ 20 milhões

A americana Joan Ginther foi apelidada de mulher mais sortuda do mundo, depois de ganhar quatro prêmios milionários na loteria do Estado do Texas.

Ao todo, os prêmios somam cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 35 milhões).

Na semana passada, Ginther compareceu ao escritório central da Loteria do Estado americano pela quarta vez, para recolher o prêmio de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 17,7 milhões), que ela ganhou em um bilhete de raspadinha comprado por US$ 50 (cerca de R$ 90).

Segundo a Comissão de Loteria do Texas, Ginther tinha ganhado US$ 5,4 milhões (aproximadamente R$ 9,6 milhões) de um bilhete de loteria em julho de 1993, US$ 2 milhões (cerca de R$ 3,54 milhões) em uma raspadinha em 2006 e US$ 3 milhões (cerca de R$ 5,3 milhões) em outra raspadinha em 2008.

Segundo a imprensa americana, Ginther, de 63 anos, é do Texas, mas se mudou para Las Vegas há alguns anos.

Três dos bilhetes premiados teriam sido comprados em uma mesma loja na cidade de Bishop, no Texas.

De acordo com o site oficial da loteria do Texas, Joan Ginther pediu que sua façanha receba o mínimo de destaque possível na mídia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.