Americana processa Microsoft por publicidade enganosa Uma usuária processou a Microsoft por usar publicidade "enganosa e injusta", já que o PC que comprou não funciona com o Windows Vista, a última versão do sistema operacional da gigante da informática, apesar de a publicidade dizer o contrário, informou na quarta-feira, 4, a imprensa local. Dianne Kelley, de Seattle, comprou em novembro de 2006 um computador etiquetado com o adesivo "Vista Capable" (habilitado para o Vista), segundo o jornal Seattle Times. No entanto, Kelley afirma que o PC não é capaz de executar o novo sistema operacional que a Microsoft lançou em janeiro em sua versão para usuários particulares. A demanda indica que a Microsoft enganou seus clientes ao dizer a eles que compravam máquinas capazes de executar o Vista. A Microsoft se defendeu com o argumento de que o logotipo "Vista Capable" faz parte de um "esforço sem precedentes" da empresa para distribuir informação sobre as características do sistema operacional e os requisitos de hardware. "Nosso objetivo é dar aos clientes tanta informação quanto for possível sobre as especificações técnicas que são necessárias", disse Linda Norman, conselheira legal da Microsoft, em declarações à publicação. Em março de 2006, a Microsoft lançou um programa para permitir que os fabricantes cujos equipamentos cumprissem determinados requisitos - entre eles 512 megabytes de memória - pudessem receber a etiqueta "Vista Capable". No entanto, a litigante diz que estes computadores não estão preparados para funcionar com o Vista Home Premium, a versão mais barata do novo sistema operacional.