Americana quer dar à luz ao vivo pela internet

Uma professora americana de 23 anos decidiu expor na internet toda a evolução de sua primeira gravidez, incluindo o trabalho de parto, que deverá ser transmitido por meio de uma webcam.

A americana Lynsee (apenas seu primeiro nome foi divulgado), que está grávida de quatro meses, fez um acordo com o MomsLikeMe.com, site de relacionamentos para conectar mães da região de Minneapolis, para transmitir as imagens do parto.

Com a identidade LMattson, ela também criou um perfil no site para relatar cada passo da gravidez até o "grande dia", esperado para novembro.

Para Lynsee e o marido, Anders, o blog e a transmissão online do parto servirá como recordação para o bebê.

Além disso, eles esperam ajudar a responder questões de outros casais que estejam passando pelo mesmo processo que eles, esperando seus primeiros filhos.

"Tentarei colocar atualizações diárias, na linha 'como estou me sentindo hoje' ou 'questão do dia', colocar algumas fotos, e talvez acompanhar como minha barriga está crescendo", diz Lynsee.