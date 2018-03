Americana recupera brincos de US$ 20 mil de caminhão de lixo

Uma americana teve que vasculhar quilos de lixo para conseguir recuperar um par de brincos de diamante estimado em US$ 20 mil que foi jogado fora sem querer na semana passada. A aventura de Haya Sharon e seus brincos, que ela ganhou de presente do marido no aniversário de 11 anos de casamento, começou na terça-feira à noite, quando ela colocou as jóias em um pote com uma solução limpadora em sua loja em Staten Island, um distrito da cidade de Nova York. Um funcionário da loja pensou que o pote estava vazio e o jogou no lixo. Outro funcionário pegou o lixo e o colocou na rua, onde ele foi coletado por um caminhão. Tão logo percebeu o que havia ocorrido, na manhã seguinte, Sharon contatou o Departamento de Saneamento de Staten Island e pediu a ajuda de seu marido e de funcionários da loja para vasculhar o carregamento do caminhão de lixo, que foi despejado em um centro de compactação. Depois de muito procurarem entre as moscas, com a ajuda de funcionários do departamento, na quinta-feira os diamantes de três quilates foram finalmente encontrados. "É um milagre encontrar um par de brincos de US$ 20 mil no lixo", disse Sharon ao jornal Staten Island Advance. "Existe uma linha fina entre a felicidade e a tristeza." Keith Mellis, do Departamento de Saneamento, disse que finais felizes em casos como esse são comuns nas poucas vezes em que as pessoas reagem rapidamente e avisam o departamento. O lixo do caminhão iria ser compactado, colocado em um contêiner e enviado para o Estado da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.