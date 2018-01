Americanas.com e Submarino podem fundir operações Segundo noticiou o site da revista Exame, os sites de comércio eletrônico Americanas e Submarino estão negociando a fusão de suas operações. As informações dão conta de que a transação está prestes a ser concluída e seu valor pode chegar a R$ 7 bilhões. Fundidas, as duas empresas terão faturamento anual acima de R$ 2 bilhões. As duas empresas não comentam a negociação.