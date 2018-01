Americano diz perder peso brincando com Nintendo Wii Essa vai definitivamente para a série de desculpas para se usar com os pais quando o assunto for liberação para jogar videogame: o norte-americano Mickey DeLorenzo, 25, da cidade de Philadelfia alega que perdeu quatro quilos apenas jogando em seu console Nintendo Wii. Ele alega que manteve sua rotina, alimentou-se normalmente e, claro, jogava partidas no videogame sensível a movimento por pelo menos 30 minutos diários no Wii Sports, titulo que acompanha o console e que traz jogos como boxe, tênis e boliche. A experiência, narrada em blog, fez de DeLorenzo a mais recente celebridade digital e rendeu ainda, segundo a agência Reuters, um convite de um site de ginástica para criar exercícios usando o videogame.