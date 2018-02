Americano processa freira e ordem religiosa por abuso sexual

Um homem que sofreu abuso sexual na infância nas mãos de uma freira que dirigia uma escola católica em Milwaukee, nos Estados Unidos, entrou com um processo contra a mulher e sua ordem religiosa.

Gerald Kobs alega que a ordem Sisters of Mercy (Irmãs de Misericórdia) sabia que a freira, Norma Giannini, tinha abusado de um menino dois anos antes em uma outra escola, em Chicago, onde ela tinha trabalhado.

O abuso na escola Saint Patrick, em Milwaukee, ocorreu na década de 60. Giannini, hoje com 80 anos, cumpriu pena de um ano de cadeia recentemente e foi libertada no mês passado. Ela não contestou as acusações apresentadas por suas vítimas.

Gerald Kobs, um dos acusadores de Giannini naquele processo, agora pleiteia uma indenização.

O processo não estabelece um montante específico, mas outras vítimas de abuso sexual receberam US$ 500 mil ou mais em casos do tipo, de acordo com o website Today'sTMJ4, de Milwaukee.

Documentos do julgamento em que Giannini foi considerada culpada dizem que um menino que teria sofrido abuso cometeu suicídio e um outro acabou preso por crime sexual, de acordo com o Journal Sentinel, de Milwaukee.

Segundo a reportagem, Kobs, hoje com 56 anos, diz que ainda acorda à noite com pesadelos envolvendo a freira. Ele sofre de enxaquecas que, afirma, tinha desde quando frequentava a escola e atribui responsabilidade ao abuso praticado por Giannini.

O website WISN, dos EUA, diz que a diretora da ordem Sisters of Mercy disse ao canal 12 News: "A Sisters of Mercy não recebeu nenhum documento e não tem conhecimento desta ação judicial ou da queixa. Nós continuamos a cooperar nesta questão." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.