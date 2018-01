Americano se apaixona no Metrô e busca garota na internet

Um jovem romântico americano fez sucesso nas edições eletrônicas de jornais nova-iorquinos desta semana, após criar um site para encontrar uma mulher por quem se apaixonou durante uma viagem de Metrô na "Big Apple". Patrick Moberg, de 21 anos e nascido no estado do Tennessee, avistou uma morena na linha 5 do Metrô de Nova York e se apaixonou por ela à primeira vista. Para ele, a jovem era a "mulher de seus sonhos". Com o objetivo de encontrá-la, Moberg, que é desenhista, criou o site www.nygirlofmydreams.com, no qual desenhou um esboço da garota, com a frase: "Vi a menina dos meus sonhos no Metrô". Além disso, pediu ajuda para encontrá-la, apresentando detalhes do encontro dos dois - como a hora em que a viu - e a roupa que a jovem vestia. Dois dias depois e com a ajuda de um amigo da jovem, Moberg encontrou sua paixão: Camille Hayton, uma estagiária australiana de uma editora. O desenhista afirmou que não fará mais nenhuma atualização do anúncio via internet. Segundo Moberg, cada um terá que "inventar seu próprio final para a história". O jovem recebeu muitos e-mails de mulheres dispostas a se relacionar com ele. Entre as mensagens, havia a foto de sua paixão, enviada por um amigo. Mas, por enquanto, Camille quer "apenas amizade". Abaixo, o cartaz deixado no site por Moberg: Desenho publicado no site www.nygirlofmydreams.com com a descrição da garota. Foto: Reprodução