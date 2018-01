Americanos gastam US$ 700 milhões durante o 'Cyber Monday'

Estima-se que tenham sido gastos nesta segunda-feira, 26, mais de US$ 700 milhões em compras pela internet nos Estados Unidos, em uma data conhecida como "Cyber Monday", na qual se atirar à rede em busca de ofertas transformou-se em tradição. O Cyber Monday - algo como "segunda-feira cibernética" ou "cibersegunda-feira" - é realizado na segunda-feira após o fim de semana de Ação de Graças, quando as lojas dos Estados Unidos abrem de madrugada e encorajam os consumidores a dar início às compras natalinas com atraentes ofertas. Há alguns anos os americanos começaram a aproveitar a segunda-feira de volta ao escritório para se conectar à internet e adquirir tudo aquilo que não tinham encontrado durante o final de semana, e assim nasceu o Cyber Monday. Batizado deste modo há dois anos pela Federação Nacional Varejista dos EUA (NRF), o Cyber Monday é hoje um dos dias do ano com as melhores ofertas na rede de computadores e com maior faturamento das lojas da internet. As expectativas eram de que os americanos deixassem cerca de US$ 700 milhões em compras on-line, segundo estimativas da empresa de consultoria Challenger, Gray & Christmas, US$ 100 milhões a mais do que em 2006. Uma pesquisa recente do portal BizRate Research afirmou que 72,2% das lojas da internet haviam previsto lançar promoções especiais para a segunda-feira de compras on-line, contra 42,7% de dois anos atrás. A grande maioria dos comerciantes da internet previa arcar com as despesas de envio, uma boa oferta, se for considerado que estes custos estão aumentando devido à alta do preço do petróleo. Outros estudos revelaram que 54,5% dos empregados americanos com conexão à internet - 5% a mais do que no ano passado - planejavam fazer compras na rede no próprio local de trabalho, o que pode ter repercutido na produtividade da economia americana. A empresa Challenger, Gray & Christmas estimou que, no total, as perdas ocasionadas por empregados distraídos com a caça às ofertas poderiam chegar a US$ 488 milhões. "As compras na internet podem ser uma distração no local de trabalho, especialmente próximo ao Natal", afirmou John Challenger, presidente da empresa de consultoria. Challenger recomendou, no entanto, que os empresários não proíbam a prática para "não prejudicar o moral e a fidelidade dos trabalhadores", o que poderia ser mais negativo para a companhia que alguns minutos perdidos em lojas virtuais. Apesar do enorme número de vendas que era esperado para esta segunda-feira, os especialistas acreditam que o Cyber Monday perderá importância no futuro, não porque as compras diminuirão, mas porque serão feitas também em outros dias. Ken Cassar, analista da empresa de pesquisa de mercados Nielsen Online, disse que maioria dos usuários da internet já possui conexão banda larga em casa e, assim, "não tem que esperar voltar para o trabalho na segunda-feira para encontrar promoções online". Outros especialistas acrescentaram que os americanos começam suas compras natalinas com cada vez mais antecedência, motivo pelo qual o fim de semana de Ação de Graças deixará em breve de ser o pontapé inicial da campanha do Natal para os comerciantes.