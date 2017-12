Amigo de dançarino diz que PMs os ameaçaram no sábado O bombeiro civil e funkeiro Paulo Henrique dos Santos, de 37 anos, afirmou nesta quinta-feira, 24, à TV Globo que, dois dias antes da morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Pavão-Pavãozinho fizeram ameaças à dupla. Santos contou que estava com DG em uma festa na comunidade, na noite do último sábado, quando foi abordado por uma integrantes da PM. Os policiais teriam dito que os dois viviam em meio a bandidos. O funkeiro deve denunciar o caso à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).