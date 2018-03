Amigos de dentista pedem doação de sangue na internet Amigos do dentista Alexandre Peçanha Gaddy, queimado durante um assalto ao seu consultório na última segunda-feira, 27, em São José dos Campos, interior de São Paulo, estão pedindo, através do facebook, que as pessoas doem sangue à vítima. Segundo eles, Gaddy segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, para onde foi transferido nessa sexta-feira, 31.