'Amigos gordos podem influenciar no aumento de peso'

Uma equipe internacional de cientistas afirmou que as pessoas são influenciadas de forma subconsciente pelo peso daqueles que os cercam, então amigos gordos podem levar uma pessoa a engordar também. O estudo de cientistas da Universidade de Warwick, Dartmouth College e Universidade de Leuven chamou o fenômeno de "obesidade imitativa". A pesquisa foi apresentada em uma conferência de economia em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos e analisou dados relativos a 27 mil pessoas de toda a Europa. Os cientistas sugerem que as escolhas em relação à aparência são baseadas nas pessoas que cercam o indivíduo. Então, se as pessoas com as quais um indivíduo convive são gordas, seria admissível ser gordo também, segundo os pesquisadores. Para Andrew Oswald, professor da Universidade de Warwick que participou do estudo, "o crescimento da obesidade precisa ser pensado como um fenômeno sociológico e não um fenômeno psicológico". "As pessoas são influenciadas por comparações relativas, as regras mudaram e ainda estão mudando", afirmou. Ricos e pobres Oswald afirma também que o "consumo de calorias aumentou, mas ninguém nos disse a razão de as pessoas estarem comendo mais". "Alguns argumentaram que a obesidade é produto de alimentos mais baratos, mas se gordura é uma resposta ao maior poder de compra, por que observamos, de forma rotineira, que as pessoas ricas são mais magras que as pobres?", questiona o cientista. "Muitas das pesquisas sobre obesidade, que destacaram o estilo de vida sedentário ou a biologia humana ou o fast-food, não prestaram atenção no ponto mais importante." Mas, para o médico David Haslam, diretor clínico do Fórum Nacional de Obesidade da Grã-Bretanha, as causas do aumento na obesidade são mais complexas. "É um pouco de atrevimento apontar as influências sociológicas - existe muito mais do que isto." "Se você está cercado de pessoas, sejam amigos ou na casa de seus familiares, que estão acima do peso, você está dividindo o mesmo ambiente onde há mais chances de haver abundância do tipo errado de alimentos", afirmou. O estudo das universidades européias também descobriu que cerca de metade das mulheres da Europa que participaram da pesquisa se sentem acima do peso. Pouco menos de um terço dos homens pesquisados sentem o mesmo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.