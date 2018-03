Amigos virtuais se vêem pela 1ª vez na Campus Party Acampados em barracas no prédio da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, cerca de 3 mil aficionados pela internet participam até domingo da Campus Party, um encontro para discutir sobre internet e para conhecer novas tecnologias nas áreas de jogos, robótica e astronomia, entre outras. Muitos deles já mantinham contato freqüente pela rede mundial de computadores, mas só agora puderam se ver pela primeira vez. Rafael Apocalypse - nome de família, não apenas apelido -, de 25 anos, e Henrique Costa Pereira, de 28, são velhos conhecidos de listas de discussões, MSN e e-mail. Eles moram em Belo Horizonte e Uberlândia, Minas Gerais, e mantêm contato há mais de um ano. Porém só apertaram as mãos e ouviram a voz um do outro pela primeira vez na Campus Party. "Ficamos um tempão conversando e só depois nos tocamos. Uma hora eu perguntei: ''Você é o Henrique do Revolução?'' Só então nós percebemos que já nos conhecíamos pela internet", disse Apocalypse. Revolução é o nome do blog sobre web e tecnologia de Henrique. Para Henrique, encontros como esse são bem mais tranqüilos do que quando ocorrem entre duas pessoas que nunca tiveram contato algum antes de se conhecerem. "Não tem aquele gelo inicial." Após se apresentarem, eles conversavam e faziam brincadeiras um com o outro como se fossem amigos de longa data. O diretor de arte para sites, Maurício Rodrigues Gouvea, de 34 anos, foi outro que conheceu pessoalmente Apocalypse na Campus Party. Ele é de São Paulo e ambos se comunicavam há cerca de dois anos por uma lista de discussão da internet da qual fazem parte. Para Gouvea, encontrar novas pessoas e "velhos conhecidos" é o principal motivo para participar do evento. "Relação digital tem limite, não há realmente uma amizade sem o contato pessoal. O Campus Party proporciona o surgimento de amizades e não apenas uma troca de e-mail", afirmou. "Pinta de roqueiro" Conhecer a pessoa com quem apenas se relacionava pela internet também muda a forma como um imagina o outro. Jéssica Carrasco, de 21 anos, conhecida no mundo virtual como Jess, achava que Apocalypse fosse o que ela definiu como "estereótipo típico da internet": magro, com cabelos pretos e "pinta de roqueiro". Mas o que ela viu fui um garoto loiro, de barba rala e voz baixa. "Eu antes só podia imaginá-lo pelos posts que ele enviava à lista de discussão", disse. Ela conta que ambos ficaram sentados próximos um do outro no setor Campus Blog, destinada aos blogueiros. "Só então alguém me chamou e, por acaso, o Apocalypse ouviu meu nome e veio se apresentar." Jess disse valorizar esses encontros justamente para conhecer pessoas, sejam elas antigos contatos da internet, sejam aquelas que nunca ouviu falar. "Algumas dessas pessoas viram amigos. Outros, contatos profissionais. E tem os que viram os dois", afirmou.