Amil/Medial alega que aumento está dentro da lei Em nota, a Amil/Medial, maior operadora de planos de saúde do Brasil, destacou que a legislação dos planos de saúde coletivos prevê reajustes com base no índice de sinistralidade do período (casos atendidos), na frequência e no perfil de uso. Enfatizou ainda que as cláusulas são de conhecimento das partes e de acordo com as determinações da ANS.