Amorim: Líbano prometeu solução rápida sobre brasileiro O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que conversou hoje com chanceleres dos países da Liga Árabe para a libertação do pediatra brasileiro Mohamad Kassen Omais, preso na sexta-feira ao desembarcar em Beirute, e que as autoridades libanesas prometeram uma solução rápida para o caso. "Estamos fazendo tudo que precisamos. Temos um consulado geral lá e todas as medidas estão sendo tomadas para resolver o problema rapidamente", disse. O médico brasileiro viajou ao Líbano com a esposa, a pediatra Gisele do Couto Oliveira, para buscar os filhos que passavam as férias na casa dos avós paternos, no Vale do Bekaa, região leste do país. Ele teria sido confundido com um homônimo cujo nome consta de uma lista de terroristas procurados. Amorim disse que entende que tenha havido uma dúvida em relação ao nome do médico por causa de homônimos. Segundo ele, assim que os fatos forem esclarecidos, ele será colocado em liberdade.