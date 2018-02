Amorim nega candidatura para chefiar AIEA; apoia Africa do Sul

"Eu queria deixar muito claro que eu não fui, não sou e não serei candidato à agência atômica", afirmou Amorim a jornalistas durante uma coletiva convocada especialmente para falar sobre esse tema.

"Se nós tivéssemos o desejo de apresentar outra candidatura, teria aproveitado o fato de ter havido um impasse em março", disse. A votação emperrou depois de o favorito, o japonês Yukiya Amano, não conseguiu os dois terços necessário para ser eleito na disputa com o sul-africano Minty.

O atual chefe, Mohamed El Baradei, deixa o cargo em novembro, após três mandatos de quatro anos cada.

"O Brasil apoia a candidatura sul-africana. A África do Sul é um país que divide conosco a participação na nova agenda que defende desarmamento nuclear e o controle de armas nucleares, com o qual nós nos sentimos totalmente identificados", afirmou.

Amorim descartou qualquer relação na disputa pela chefia da AIEA com o fato de o Brasil não apresentar candidatura própria para a sucessão na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O chanceler disse ainda que o país não apresentou candidato à Unesco porque não era nenhuma vitória "líquida e certa" como se dizia.

O país decidiu apoiar o ex-ministro da Cultura do Egito Farouk Hosni para a Unesco, por acreditar que "seria a vez de ter um candidato árabe".

"O Brasil tem uma política de aproximação com o mundo árabe muito forte", acrescentou.

O chanceler disse que, atualmente, o Brasil tem apenas duas candidaturas pelas quais está se empenhando: a do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 e a da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie para o tribunal de apelações da Organização Mundial do Comércio (OMC).

(Por Ana Paula Paiva)