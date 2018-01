Ampliações fáceis Ainda desconhecido, o quiosque da Mitsubishi vem lentamente ganhando espaço em lojas e hipermercados. Além de oferecer impressões ligeiramente mais baratas que os concorrentes, o quiosque da Mitsubishi tem tela grande, de 17 polegadas, que facilita a visualização de imagens em miniatura. Mas a máquina que testamos pisou feio na bola ao ler cartões de memória com mais de 2 GB de capacidade. Tentamos sem sucesso ler um SDHC de 4GB. O mesmo aconteceu com um Memory Stick Duo Pro de 4 GB. Foi uma pena, pois o quiosque grava DVDs, a melhor forma de se fazer backups de cartões desse tamanho. Segundo o fabricante, é uma limitação de alguns modelos. Para o consumidor, é imperdoável. A navegação pelos menus é fácil, mas em algumas etapas falta uma indicação mais precisa para que as pessoas, especialmente as menos tecnológicas, consigam usar o equipamento sem a ajuda de um atendente. O quiosque conta com um leitor múltiplo de cartões, além de entrada USB e interface Bluetooth, para telefones celulares. A velocidade de acesso aos dados foi boa, com a ressalva para os cartões acima de 2GB feita acima. O Bluetooth engasgou no começo dos testes, mas, depois de passar por uma atualização instalada por um técnico enviado pelo fabricante, o sistema se estabilizou. A transmissão de dados foi simples e fácil. A correção de cores é boa, com controles automáticos e manuais. O principal porém ficou por conta da correção de olhos vermelhos. Em nossos testes, o quiosque da Mitsubishi falhou ao corrigir casos extremos de reflexão do flash na retina. Mesmo casos mais leves não foram perfeitamente corrigidos. Na edição de imagens, o sistema se comportou bem melhor. Foi possível isolar determinadas áreas da foto usando a tela sensível ao toque. A impressão da primeira foto levou cerca de 30 segundos. A qualidade da impressão foi excelente, com boa reprodução de cores e alta resistência contra agressões. A possibilidade de se fazer ampliações facilmente também foi um ponto positivo. As impressões especiais não foram excepcionais – nada além de calendários e molduras simples – mas ofereceram o mínimo de variedade esperado. J.A. Ficha técnica MITSUBISHI PT 7000 PREÇO POR FOTO | de R$ 0,69 a R$ 0,89 PREÇO DO QUIOSQUE: R$ 15 mil WEB | www.agrphoto.com.br O QUE OFERECE | A qualidade das fotos impressionou, mesmo deixando a desejar na compatibilidade com cartões de mais de 2 GB.