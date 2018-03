Amy Winheouse é estrela do Grammy com cinco prêmios

A cantora britânica Amy Winehouse foi a grande vencedora da 50ª edição do Grammy Awards, em Los Angeles, com cinco prêmios. Winehouse, que participou da cerimônia no domingo via satélite depois que teve o visto de entrada nos Estados Unidos negado, ganhou nas categorias melhor canção e gravação do ano, com Rehab, artista revelação, melhor álbum Pop Vocal com Back to Black, e melhor artista Pop Vocal Feminina. A cantora, de 24 anos, havia recebido seis indicações e só perdeu na categoria melhor álbum do ano, arrematada por Herbie Hancock, com River: The Joni Letters. No discurso via satélite, a cantora apareceu em um estúdio de Londres abraçada à mãe e dedicou os prêmios ao marido, Blake Fielder-Civil, que está preso aguardando julgamento por ser acusado de tentar influenciar de maneira ilegal um processo judicial. Winehouse ainda dedicou os prêmios à cidade de Londres "porque Camden (Town) está pegando fogo", uma referência ao incêndio que atingiu parte do bairro londrino na noite de sábado, muito freqüentado por artistas. A cantora agora deve retornar a uma clínica de reabilitação, onde vem sendo tratada há duas semanas para superar problemas com drogas. O Grammy Awards também agraciou Kanye West, que arrematou quatro prêmios, inclusive o de melhor álbum de rap por Graduation. Bruce Springsteen saiu da cerimônia com três troféus, enquanto White Stripes, Justin Timberlake, Carrie Underwood e Mary J. Blige receberam duas premiações. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.