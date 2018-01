ANA cobra previsões 'reais' de chuva pela Sabesp

"Reafirma-se a preocupação desta agência quanto ao planejamento do Sistema (Cantareira) pela Sabesp que, em desacordo com o recomendado pela ANA, utilizou previsões de vazões afluentes ao Sistema Equivalente (volume morto) muito acima daquelas efetivamente verificadas em outubro e em novembro", registrou.

A ANA cobrou ainda "previsões conservadoras" por parte da Sabesp para que o Cantareira atinja o volume de 97,4 bilhões de litros em abril de 2015. O conservadorismo foi reclamado pela agência para que "as demandas pretendidas pela Sabesp sejam adequadas às reais disponibilidades do Sistema Equivalente e ao volume meta estabelecido para o final do período chuvoso, em 30 de abril de 2015".

Apesar das críticas do órgão federal, foi autorizado para dezembro o acesso pela Sabesp a 30 bilhões de litros da segunda cota do volume morto do Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo. O volume é menor que os 39 bilhões de litros liberados para o mês de novembro.

A autorização faz parte de um novo acordo entre a ANA e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de São Paulo, no qual os órgãos reguladores federal e estadual deverão divulgar mensalmente a quantidade de água que a Sabesp poderá sacar da segunda cota do volume morto.

O acerto é parte da busca por uma solução, por parte do governo paulista, para conseguir um acordo com o com Rio de Janeiro e Minas Gerais sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul. A agência federal também autorizou uma redução na vazão retirada pela Sabesp dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que formam a Bacia do PCJ. A estatal de São Paulo poderá sacar o limite de 3 metros cúbicos por segundo desses rios - em novembro, esse volume era de 4 metros cúbicos por segundo.