ANA reduz vazão de água do Rio Paraíba do Sul no Rio A Agência Nacional de Águas (ANA) determinou a redução temporária da vazão mínima de água do Rio Paraíba do Sul para a barragem de Santa Cecília, localizada em Barra do Piraí (RJ). Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), a vazão deve diminuir dos atuais 190 metros cúbicos por segundo para 165 metros cúbicos por segundo até o próximo dia 15 de agosto.