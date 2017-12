ANA: transposição do Paraíba do Sul é possível

Segundo Andreu, serão necessárias alterações nos acordos de gestão do sistema Paraíba do Sul, mas lembrou que já foram feitas diversas reuniões técnicas para viabilizar transposição do reservatório Jaguari paraibano para o reservatório Atibainha, do sistema Cantareira. "É necessário compatibilizar a extração de água, viável, com segurança hídrica para o Vale do Paraíba e o Rio de Janeiro", disse, salientando que a transposição é em volume reduzido, que não deve afetar o abastecimento das regiões do Rio de Janeiro atendidas pelo Paraíba do Sul, que tem o abastecimento exclusivamente desse manancial.

Andreu deixou a CPI antes do fim da sessão, por causa de uma viagem ao Rio de Janeiro. Fontes próximas disseram que o motivo da viagem é justamente discutir a questão do Paraíba do Sul.